Ordu'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü

ORDU (AA) - Ordu'da bir kişi, komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde F.N, evinin önünde komşusu olduğu öğrenilen Serkan Çakır'a henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı.

Ağır yaralanan Çakır, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından F.N, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA