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Ordu'da korkunç cinayet! Yaşlı kadını domuz bağıyla bağlayıp çuvala koymuşlar

Ordu'nun Korgan ilçesinde tek yaşayan Makbule Sarı'nın (74) domuz bağı ile bağlanıp çuvala koyulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Ordu'da korkunç cinayet! Yaşlı kadını domuz bağıyla bağlayıp çuvala koymuşlar

İHA'nın haberine göre korkunç olay Korgan ilçesine bağlı Sarıaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek yaşayan Makbule Sarı’dan (74) haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ordu'da korkunç cinayet! Yaşlı kadını domuz bağıyla bağlayıp çuvala koymuşlar

"HER TARAFI BAĞLI, ÇUVAL VE ÇARŞAF İÇERİSİNE KONULMUŞ BİR DE DİKİLMİŞ"

Olaya ilişkin konuşan Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine içeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını ifade ederek, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler" diye konuştu.

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Ordu'da korkunç cinayet! Yaşlı kadını domuz bağıyla bağlayıp çuvala koymuşlar

Tayfun Altuntaş
Editör


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