Ordu'da korona virüsü tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma saatleri değiştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşımalarda virüse karşı alınacak tedbirler doğrultusunda bazı toplu taşıma araçları ve saatlerinde değişiklik yaptı. Değişiklikler kapsamında 57-TOKİ-Üniversite hattı iptal edilirken, 58/A TOKİ-Devlet Hastanesi Hattı TOKİ'den 07.30 kalkış, 17.00'de Devlet Hastanesinden kalkış olarak düzenlendi. Öte yandan 62/A Organize Sanayi-Devlet Hastanesi Hattı 07.30 Organize Sanayi'den kalkış, 17.00 Devlet Hastanesi'nden kalkış olarak değiştirildi.

Tüm hatlarda son sefer saati 21.30 olarak değiştirilirken, 52 No'lu hattın son sefer saati 22.30 olarak belirlendi.

Rögarlar kireçleniyor

Öte yandan Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), il genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak yaşadığı şehir merkezlerinde kanalizasyon hattı muayene bacaları ile yağmur suyu ızgaralarında kireç ile dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Hijyeni artırmak için çeşmelere sıvı sabun haznesi de monte eden OSKİ ekipleri korona virüsü vakalarının yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: İHA