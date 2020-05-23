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Ordu’da mayıs ayında kar şoku

Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyazla kaplandı. Mayıs ayında yağan kar sürprizi görenleri şaşkına çevirdi.

Ordu’da mayıs ayında kar şoku

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyazla kaplandı. Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar kar yağışıyla adeta sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonunda yağan karla eğlenen vatandaşlar, karın zevkini çıkarmayı ihmal etmedi.

Gündem Editörü

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