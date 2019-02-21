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Ordu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkarak yolda sürüklenen motorsiklet sürücüsü Akın Büber (33) yaralandı.

Ordu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkarak yolda sürüklenen motorsiklet sürücüsü Akın Büber (33) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki karayolunda meydana geldi. Akın Büber'in kullandığı 34 BU 6481 plakalı motosiklet, Civil köprüsü bariyerlerine çarparak sürüklendi. Ağır yaralanan Büber, 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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