Ordu’da öğrencilere ‘Şehitlik ve Gazilik’ konferansı

Ordu'da şehitlik ve gaziliğin önemini vurgulayan konferans gerçekleştirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca genç nesillerin şehitlik ve gaziliğin kutsallığını, onurunu ve önemini anlamalarına katkı sağlamak maksadıyla öğrencilere yönelik olarak "Şehitlik ve Gazilik Onuru" konulu konferans düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta ortaöğretim seviyesinde 450 kadar öğrenciye "Şehitlik ve Gazilik" kavramlarına ilişkin barkovizyon gösterimi yapıldı. Konferansa katılan şehit babası Birol Kabakkaya ve şehit kardeşi Nurgül Tiryakioğlu ile Gaziler Nurettin Korkmaz ve Recep Evli, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: İHA