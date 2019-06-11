Ordu’da “Öğrenme Şenliği”

Hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekleyen, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri kurslarındaki ürünlerin sergilenmesi, bu kurslardaki öğrenme tekniklerinin gösterilmesi ve hayat boyu öğrenme hususunda farkındalık oluşturulması, halkın öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımının sağlanması amacıyla yapılan "Öğrenme Şenliği", Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, şenliğin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünü olan, bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak; öğrenmenin eğlenceli olmasını, kişiyi rehabilite eden yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif katılmasını sağlamayı amaçlayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Vali Seddar Yavuz, "Devletimizin en önemli hedeflerinden birisi de; her yaştan vatandaşımıza meslek edindirmek, onları kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek, bunun dışında boş zamanlarını değerlendirip, güzel bir hobi elde etmelerini sağlamaktır" dedi.

Halk Eğitim Merkezleri tarafından vatandaşların kişisel gelişimlerini ve hayat kalitelerine bir katkıda bulunmak amacıyla birçok kursun açıldığını belirten Vali Yavuz, "Kursiyerlerimizin kendilerini geliştirdiklerini, aile ekonomisine katkıda bulunduklarını ve bir mesleği profesyonel seviyede yapabilecekleri hale geldiklerini yaptıkları ürünlerden görmüş oluyoruz. Bu vesileyle halk eğitim teşkilatımızda görev alan öğretmenlerimize, düzenlenen kurslara katılan hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitim alan, aldıkları eğitimle el emeği göz nuru faaliyetlerini ve etkinliklerini sergilemek için bugün burada stant açan bütün kursiyerlerimizi, bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık. Bugün burada bizi yalnız bırakmayıp desteklerini bize sürekli tevdi eden Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve siz katılımcılara da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezlerinde 7'den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentisine uygun kurslar düzenleniyor. Bu kapsamda 19 İlçede Halk Eğitim merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile diğer örgün eğitim kurumlarında, işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşların katkıları ile ilimizde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından bu güne kadar Genel, Mesleki, Sanatsal, okuma- yazma ve Destekleme yetiştirme kursları olmak üzere, toplamda 3 bin 751 kurs açılarak, 76 bin 370 kursiyere hizmet verildi.

Kaynak: İHA