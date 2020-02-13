Ordu'da okullar tatil mi 14 Şubat 2020? Ordu Cuma kar tatili var mı?

Ordu'da eğitime ara verilip verilmeyeceği internette araştırılmaya başlandı. Peki Ordu'da okullar tatil mi 14 Şubat 2020? Ordu'da Cuma kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ 14 ŞUBAT 2020?

Ordu'da 14 Şubat Cuma gününün tatil olup olmayacağı konusunda şu anda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Herhangi bir gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Yoğun kar yağışı nedeni ile ve kötü hava koşullarından dolayı bazı kesimlerde ki öğrenciler kar tatili haberini dört gözle bekliyorlar. Ancak, kar tatili ile ilgili henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi.

Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının bazı illerde yoğunlaşması bekleniyor. Bu durumda bazı illerde veya ilçelerde kar nedeniyle tatil kararı alınabilir.

ORDU'DA 13 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde devam eden aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda, 13 Şubat perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ORDU HAKKINDA BİLGİ

Ordu, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık otuzuncu şehri. 2016 itibarıyla 750.588 nüfusa sahiptir. Karadeniz Bölgesinde, Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüzölçümü bakımından en büyük 57. ildir.

Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon Vilayeti'nden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2016 yılında TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 741 mahalle bulunmaktadır. İl merkezinden doğuya gidildikçe Gülyalı, batıya sahil kara yolundan gidildikçe Perşembe, otobandan gidildikçe Fatsa ilçelerine ulaşılır.

TÜRKİYE HAVA DURUMU NASIL 13 ŞUBAT ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR!

KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN VE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI UYARISI : Kar yağışlarının ; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORDU HAVA DURUMU NASIL?