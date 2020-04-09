Ordu'da "özel gereksinimli" kişiler kurallara uyarak sokağa çıkabilecek

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençler, belirlenen kurallar çerçevesinde geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 01 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı anımsatıldı.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerle ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir."

Açıklamada, bu kapsamda söz konusu özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerin, 03 Nisan 2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 03 Nisan 2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu 19. kararı ile getirilen yasaklamadan, belirtilen önlemlerin alınması ve gerekli belgelerin yanında bulundurulması durumunda muaf tutulmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, Ordu il sınırları içerisinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA