Ordu’da pandemi başarısı

Türkiye'de korona virüsün ilk görüldüğü mart ayı başından itibaren, Ordu'da örnek bir çalışma performansı sergileyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, "Pandemi Karnesi'ni açıkladı.

Ülke ve Ordu genelinde görülmeye başlanan "Covit 19" salgınıyla mücadele kapsamında 11 Mart'tan bu yana adeta seferberlik ilan eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başarılı bir çalışma sergiledi. Salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için vatandaşlara sürekli evde kal çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına yardım ve destek hizmetlerini de geniş bir yelpazede sürdürdü.

Zabıtadan dev çalışma

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüsle mücadele kapsamında Dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, ulaşımdan alt ve üst yapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. Zabıta ekiplerinin bu süreçte denetimlerini aralıksız sürdürerek, önemli bir görev üstlendiklerini belirten Başkan Güler, "Ekiplerimiz, hayatı kolaylaştıracak, halkın sağlığını koruyacak birçok çalışmaya imza attı. Zabıta ekiplerimiz, 11 bin 618 işyeri, 385 fırın aracı, 480 toplu taşıma aracı ve AVM'lerde günlük denetimlerde bulundu. Ayrıca, 23 bin 181 ateş ölçümü yaparken, 23 bin maske dağıtımı ve halkı bilgilendirici 15 bin broşür dağıtarak, dev bir çalışma yaptılar" dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, toplum sağlığının korunması ve pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs "Covit 19" salgınının yayılmasını engellemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Güler, "Özellikle direkt olarak tüketime sunulmak üzere satışı yapılan ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu mamulleri, işyerlerinde, satış elemanı ile ücreti alan kişilerin ayrı ayrı olması konusunda gerekli denetimler yapılmaktadır. Ayrıca özel halk otobüslerinde maske ve ateş ölçümü yapılmaktadır" diye konuştu.

Denetimler tavizsiz sürecek

Çalışmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz sürdürüleceğini vurgulayan Başkan Güler, "Ordu Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve diğer paydaş kurum yetkilileri ile birlikte, vatandaşların yoğun tercih ettiği ürünlerde fiyat, fatura, ürün sahtekarlığı, son kullanma tarihleri ve hijyen kontrollerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Halkın sağlığı ve salgının yaygınlaşmasını önlemek üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce çalışmalar ve denetimler aynı kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA