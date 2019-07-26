Ordu’da patpatlara trafik cezası

Ordu'da patpat diye tabir edilen tarım araçlarının karayoluna çıkarak birçok kazaya sebep olması üzerine jandarma olaya el attı.

İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların patpat araçlarıyla karayoluna çıkmalarını engellemek, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek maksadıyla sorumluluk sahasındaki karayollarında sabah 08.00-10.00 ile öğleden sonra 17.00-19.00 saatleri arasında denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda 36 patpat tarım aracına "trafik güvenliğini ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçundan toplam 3 bin 888 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada patpatlardan kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek maksadıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği duyuruldu.

Kaynak: İHA