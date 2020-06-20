Ordu’da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici tarım projeleri kapsamında, koyun ve kaz dağıtımları projelerinin ardından, "Pekin Ördeği Yetiştiriciliği" için ilk işletme kuruldu.

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Pekin Ördeği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" devam ediyor. Altınordu Kökenli Mahallesi'nde Hasan Bacınoğlu'ya ait arazide kurulan işletmede Pekin Ördeği yetiştiriciliği projesi başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Üretim giderleri düşük

Pekin ördeği yetiştiriciliğinin üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre oldukça ekonomik olduğunu belirten Başkan Güler, "Pekin ördekleri, tavuğa ve diğer kanatlı türlerine göre olumsuz çevre koşullarına dayanıklı, bulunduğu ortama adaptasyonu ve yetiştiriciliği kolay canlılar. Hastalıklara karşı dirençli. Tarla ve bahçe tarımında kullanılmayan su birikintilerinde ve dere kenarlarında yaşayabilmekte, çeşitli hasat artıkları ve böceklerle beslenebilmektedir. Bu nedenle ekstansif koşullarda küçük sürüler halinde çok az yem takviyesi ile düşük maliyetlerde yetiştirilebilmektedir" dedi.

"Göçü tersine çevirmek istiyoruz"

Çiftçilere yeni gelir kapıları açmak istediklerini söyleyen Başkan Güler, "Kalkınmayı zihinlerde başlatmak istiyoruz. Bu kapsamda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ortaklaşa projeler üretiyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak, asfalt, çöplerin temizliği ve ulaşım konuları öncelikli görevlerimiz arasında. Bunların haricinde ekonomik kalkınmaya yönelik de projeler üretmeliyiz. Kırsal alanda yaşayan çiftçilerin ekonomik kazançlarını arttırarak yürüttükleri faaliyet ve ikamet ettikleri yaşam alanlarını daha cazip hale getirmek istiyoruz. Başlattığımız tarım projeleriyle, göçü tersine çevirmek hedefimiz" diye konuştu.

Başkan Güler'e teşekkür

Pekin Ördeği işletmecisi Hasan Bacınoğlu ise, "Yıllarca Ordu'da tavuk sektöründe mücadele verdim. Pekin Ördeğine et ve yumurta verimliliği konusunda merakım vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle bu sektöre giriş yapmış oldum. Pekin Ördeklerinin fındığa alternatif olarak bizlere ek gelir olacağı kanaatindeyim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA