Ordu'da sağanak; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı (2)

ÇATILARI UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ordu'da sağanakla birlikte etkili olan fırtınada, kentte bazı evlerin çatıları uçarak araçlara zarar verdi. Akkuş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle, 1 okul ile bazı evlerin uçan çatıları çevreye savruldu. Fırtınada uçan çatılar, bazı ev, iş yerleri ve park halindeki araçlara hasar verdi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, aşırı yağışın Seferli Mahallesi'nde etkili olduğunu, bir çok ev ve işyeri ile tarım arazilerinde hasar oluştuğunu, hasar tespit çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.

Bu arada etkili sağanak nedeniyle, birçok yerde su baskınları meydana gelirken, metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünün ölçüldüğü belirtildi. Yağmurun etkili olduğu Altınordu ilçe merkezinde 60 su baskını ihbarı geldiği, büyükşehir belediyesi ekiplerin ihbar gelen bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

Öte yandan Fatsa Kızılay Şubesi tarafından da, yağmurdan etkilenen bölgede çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine yaşam malzemesi yardımı gerçekleştirildi.

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DHA