Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
ORDU (AA) - Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir...
ORDU (AA) - Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır." paylaşımında bulundu.
Güler, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.
Kaynak: AA
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