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Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

ORDU (AA) - Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir...

Ordu'da sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz

ORDU (AA) - Ordu'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Bizlerin sağlığı için gece gündüz fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 krizi süresince Ordu Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır." paylaşımında bulundu.

Güler, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.


Kaynak: AA




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