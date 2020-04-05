Ordu’da sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca sebze yola savrulurken, sürücü ise hafif yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Okur idaresindeki Samsun'dan Trabzon'a giden 55 E 2988 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırda yüklü olan tonlarca sebze, karşı istikamete savruldu. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralı sürücü, kentteki bir hastaneye götürüldü.

Vatandaşlar savrulan sebzelerin toplanmasına yardımcı oldu

Polis ekipleri, korona virüse (Covid-19) karşı vatandaşları sık sık mesafe konusunda uyarırken, maske ve eldiveni olan vatandaşlar ise tırdan savrulan sebzelerin toplanmasında yardımcı oldu. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasını sürdürdüğü, ulaşımın bir şeritten kontrollü olarak sağlandığı, diğer şeritten ise kapandığı kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA