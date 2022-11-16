Ordu'da sokak köpeği dehşeti! 53 yaşındaki talihsiz adam, köpeklerden kaçarken hazin bir son yaşadı!

Son günlerde sık sık yaşanan sokak köpeği vakalarına bir yenisi daha eklendi. Hemen hemen her gün gelen köpek saldırmalarının yeni kurbanı Ordu'da yaşayan 53 yaşındaki bir vatandaş oldu. Evinden işe gitmek için yola çıkan adam köpeklerin saldırısı sonrası canından oldu.

2 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), sabah saatlerinde Eskipazar Mahallesi'nde yol kenarında çöp temizliği yaptığı sırada bir fındık fabrikasında bulunan 2 köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Yola çıkan Tirkil'e Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KÖPEKLER DAHA ÖNCE DE BAŞALARINA SALDIRMIŞ

İşçiye saldıran köpeklerin rottweiler cins köpekler olduğu, bu köpeklerin daha önce de yine Büyükşehir Belediyesinde görevli bir işçiyi ısırdığı öğrenildi. Bağlı ya da kontrol altında tutulması gereken köpeklerle ilgili Büyükşehir Belediyesinin daha önce yaşanan ısırma olayı nedeniyle jandarmaya suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.