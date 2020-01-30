Ordu’da su ürünlerine sıkı denetim

Ordu'da son 2 günde boy yasağına uygun avlanmadığı gözlenen 344 kg su ürününe el konularak 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından deniz ve iç sularda, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve yollarda denetimleri devam ediyor. 27-29 Ocak tarihleri arasında il genelinde su ürünleri karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergâhlarında ve balık halinde eşzamanlı ve çaprak denetimler yapıldı. 27-29 Ocak tarihleri arasında 24 saat esasına göre gerçekleştirilen denetimler neticesinde 324 kg su ürününe el konularak 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer su ürünleri denetim ekiplerinin çapraz, eş zamanlı ve rutin denetimlerine aynı titizlik ve özveriyle önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA