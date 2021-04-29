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Ordu'da tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar doğrultusunda 17 günlük kapanma öncesi Ordu'da vatandaşlar alışveriş merkezleri, bankalar, PTT, marketler ve otogarlara akın etti.

Ordu'da tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

Ünye genelinde kapanmaya saatler kala vatandaşların alışveriş telaşı yaşadığı görülürken, özellikle bahçe ve üretici işleriyle uğraşan bir çok kişi kuyruk oluşturdu. Bayramın gelmesiyle beraber ilçe merkezinden köylere akın eden çoğu kişi, trafikte yoğunluğa neden oldu. Yasak öncesine saatler kala bir çok kişi kırsal yerleşimleri tercih ederken, bazı kişiler ise ilçe merkezinde kalmayı tercih etti. 17 günlük yasağa saatler kala vatandaşlar kuyumcu, kasap, kuruyemiş, şarküteri gibi bir çok işletmede uzun kuyruklar oluştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ordu'da tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

Ordu'da tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

Ordu'da tam kapanma öncesi bayram yoğunluğu

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