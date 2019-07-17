Ordu’da trafik masaya yatırıldı

Ordu'da, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2020" kapsamında uygulamaya konulan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" çerçevesinde, Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Ordu ilinin 2019 yılının ilk 6 aylık trafik değerlendirmesinin yapıldığı ve alınması gereken tedbirlerin belirlendiği toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, "İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan bir araştırmada; trafik denetimleri arttığından, özellikle trafik kazalarının ve ölümlerin azaldığına dair bir istatistiki bilgi elimizde mevcut. Bu veriler ışığında, bu dönem içerisinde özellikle denetimleri daha arttırarak hazırladığımız trafik eylem planının dikkatle uygulanması, özellikle yayaya öncelik verilmesi, yaya geçitlerinin çizilmesi, vatandaşların eğitilmesi, almış olduğumuz bu tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılması, sosyal medya ve diğer mecralarda duyurulması ve bir hassasiyet, duyarlılık oluşturulması konusunda çalışmaları yürütmekteyiz. Bu toplantımızda da yürüttüğümüz bu çalışmaları değerlendireceğiz. Eksiklerimiz, noksanlarımız var ise bunları tespit edip, hızla gidereceğiz. İlimiz genelinde daha güvenli bir trafik uygulamasını hep birlikte sağlayıp, trafik kazalarını en aza indirgemek için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Vali Seddar Yavuz'un açılış konuşmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından, Ordu ili genelindeki trafik kazaları, nedenleri, sonuçları, kazaların yoğun olduğu yerler, trafik kontrol ve denetim faaliyetleri, trafik konusunda toplumu bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, uygulanan çeşitli projeler ve kampanyalar, karşılaşılan sorunlara ilişkin sunumda bulunuldu.

Trafik bilinci faaliyetleri arttırılacak

Toplantının sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Seddar Yavuz, "Önümüzdeki dönemde özellikle trafik kazalarının azaltılması için, trafik bilincinin ve eğitim faaliyetlerinin artırılması konusunda kurumlarımız daha sıkı bir işbirliği yapacaklardır. Eğitim kurumlarında, medya kuruluşlarımızda, radyo-televizyon programlarında, sosyal medyada daha çok trafik konusunu işleyeceğiz. Yaptığımız çalışmaları medya kuruluşlarımız ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Böylelikle toplumda bir trafik bilinci ve şuurunu hep beraber arttırmış olacağız. Yaz tatili dolayısıyla binlerce hemşerilerimiz başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden Ordu'ya geliyorlar. Bu arada fındık hasat dönemi de yaklaşıyor. Düzenlenen şenlikler nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaylara gidip geliyorlar. Haliyle bu yaz döneminde ilimizde bir trafik yoğunluğu olacak. Biz de trafik kazalarını önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini arttıracağız. Yol yapım çalışmalarında, işaretlemede, bariyerlemede eksiğimiz, noksanımız olan yerlerde büyükşehirle, karayollarıyla ilgilisine göre ilçe belediyesiyle istişare etmek suretiyle bunları çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.

Valilik toplantı salonunda, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Balcı, Karayolları 77. Şube Şefi Salih Anapa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanı Özgür Dayı, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Ali Garip, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdür Vekili J.Asb. Üçvş. İsmail Bilgin ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: İHA