Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor

Ordu'da son bir hafta içerisinde en çok trafik cezası hız sınırlarını aşmaktan dolayı gerçekleşti.

Ordu polis sorumluluk bölgesinde 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 619 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 2 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı.

Aynı denetimlerle 21 araç trafikte men edilirken 7 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Kaynak: İHA