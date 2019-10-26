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Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkisinde iki araçta arama yapıldı.

Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim

Ordu'da uyuşturucuya karşı sıkı denetim ve kontroller sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkisinde iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilerek yakalanan üç şüpheli gözaltına alındı. Mevcutlu olarak sevk edilen bir şüpheli serbest kalırken, iki şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim

Ordu’da uyuşturucuya sıkı denetim

Kaynak: İHA

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