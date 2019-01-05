Ordu’da yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek başına yaşayan genç kadının cansız bedeni bulundu.

Altınordu ilçesinde çalışan ve tek kalan Mevşude Karataş'tan bir süre haber alınamaması üzerine Şirinevler Mahallesi'nde kaldığı eve gidenler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Mevşude Karataş'ın Çamaş Örmeli Mahalle Camii İmamı İsa Karataş'ın kızı, Ülkü Ocakları Çamaş İlçe Başkanı Abdullah Karataş ve Sarıyakup Mahalle İmamı Nuh Karataş'ın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA