Ordu’da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Ordu'da yıldırım düşen bir evin çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Taşbaşı Mahallesi'nde yıldırımın isabet ettiği 3 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, polis, doğalgaz ve YEDAŞ ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kadın 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sağanağa karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve gerekli bölgelerde çalışmaların yapıldığını ifade etti. Başkan Tören, kent merkezinde küçük çaplı taşkınlıklar olduğunu, yangın dışında herhangi bir ciddi olayın yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, can kaybı olmamasının teselli edici olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA