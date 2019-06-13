Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz ilçesinin 6 mahalle yolunu yakından ilgilendiren, Kabadüz-Başköy arasındaki 3 bin 200 metrelik yolu sıcak asfaltla buluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, alt yapısı tamamlanan ve sıcak asfalt çalışmalarına başlanan yolun kısa süre içerisinde sıcak asfalta kavuşacağını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde sürdürdükleri bakım, onarım, yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra, sıcak asfalt çalışmalarına da büyük ağırlık veriyor. Çalışmalar kapsamında Kabadüz ilçesi ile Başköy Mahallesi arasında sıcak asfalt çalışmalarına başlayan OBB Ulaşım Dairesi ekipleri, 6 mahalleye bağlantısı olan yolda, finale yaklaştı.

"Finale yaklaştık"

Ordu'da ulaşım çalışmalarına büyük ağırlık verdiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Kabadüz ilçemize bağlı Başköy Mahallemizin yıllardır beklediği yatırımlardan birisi de bu yoldu. Hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarını tamamladığımız yolda sıcak asfalt çalışmalarımız başladı. Birkaç gün içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak ve Kabadüz ile Başköy Mahallemiz arasındaki yol sıcak asfaltla buluşacak" dedi.

"Modern ve konforlu yollar için çalışıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 19 ilçede hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten OBB Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Birçok ilçemizde, bakım, onarım, tesviye, yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra sıcak asfalt çalışmalarımız var. Vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA