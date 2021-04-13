Gece körlüğüne dikkat çekmek için etkinlik düzenlendiRamazan'ın ilk günü tatlı satışları dört katına çıktıAtatürk Devlet Hastanesi’nde hasta ziyaretleri online olacakMalatya'da uzaktan eğitim sorunu tablet ile giderildiSon dakika| TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu13 Nisan 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deSON DAKİKA: MSB hainlerin amacına izin vermedi! Balon havada patladı!Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu13 Nisan 2021 Salı yayın Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show'daİzmir’deki flamingoların ölüm nedeni belli oldu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ordu’da yöresel lezzet kursunda eğitimlere başlandı

Ordu’da yöresel lezzet kursunda eğitimlere başlandı

Ordu'da kadın kursiyerlere yönelik "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında Yöresel Gıda Ürünleri Geliştirme Kursu'na başladı.

Ordu’da yöresel lezzet kursunda eğitimlere başlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında uygulanan ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nün paydaşları olduğu projede, 60 kadın kursiyer teorik ve uygulamalı eğitimlere başladı.

Gülyalı Çikolata Park'ta kurulan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi'nde eğitimlere başlayan 60 kadın kursiyer, Ordu yöresine özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez, yufka, erişte gibi unlu mamullerin yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim alıyorlar.

Kurs kapsamında kadın kursiyerlere genel ve mesleki beceri kazanmaları için yöresel gıda ürünleri yapımı, girişimcilik, e-ticaret, kooperatifçilik eğitimleri de verilecek.

SERTİFİKA VERİLECEK

İŞKUR tarafından desteklenen eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere iş başvurularında ve kendi işlerini kurmalarında gerekli olacak Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs sertifikası ve KOSGEB Girişimcilik Sertifikası da verilecek.

60 kadın kursiyere 3 ayrı grup halinde verilen uygulamalı eğitimler, 3 ay boyunca Gülyalı Çikolata Park'ta bulunan Yöresel Gıda Ürünleri Üretimi Atölyesi'nde devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu’da yöresel lezzet kursunda eğitimlere başlandı

Ordu’da yöresel lezzet kursunda eğitimlere başlandı

Ordu’da yöresel lezzet kursunda eğitimlere başlandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT