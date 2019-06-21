Ordu’daki sağanak sonrası 11 ilçede kısmi hasar oluştu

Ordu'da son 4 gündür etkili olan kuvvetli sağanak sonrası, 11 ilçede kısmi hasarlar meydana geldi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede son 4 gündür devam eden kuvvetli sağanak yağışların, Ordu'nun iç kesimlerindeki ilçelerinde etkili olduğu belirtilirken, çok az sayıda konut ve işyerinde su baskınlarının yaşandığı, altyapı ve yollarda da hasar oluştuğu belirtildi.

Bazı ilçelerde metrekareye 77 kilogram sağanağın düştüğü belirtilen açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, Gölköy, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde mahalle yollarında hasar oluştuğu, bazı konutlarda da az miktarda su baskını yaşandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle yollarda ve alt yapılarda meydana gelen hasarlara, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerce müdahale edildiği belirtilirken, valilik tarafından yapılan uyarılar ve ilgili kurumlarca alınan tedbirler sonucu, şu an itibariyle il genelinde sağanak yağmurdan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk olmadığına dikkat çekildi.

Kaynak: İHA