Ordu’dan 55 ülkeye bal ihracatı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu'dan 55 ülkeye bal ihracatı yapıldığını belirterek, "Bu yıl bin 500 ton civarında balı göndermeyi hedefliyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz ballarda bir memnuniyet var. Kalite açısından...

İhlas Haber Ajansı
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Ordu’dan 55 ülkeye bal ihracatı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu'dan 55 ülkeye bal ihracatı yapıldığını belirterek, "Bu yıl bin 500 ton civarında balı göndermeyi hedefliyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz ballarda bir memnuniyet var. Kalite açısından sıkıntı olmayınca pazarda da hak ettiği değere ulaşıyor" dedi.

Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da gezgin arıcılar tarafından yılın 10 ayı bal üretiliyor. 2018 yılında Ordu'da kurulan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı BALMER A.Ş. tarafından kontrol edilen ve paketlenen ballar, iç piyasanın yanı sıra Almanya başta olmak üzere İngiltere, Hollanda, Arap ülkeleri ile toplamda 55 ülkeye ihraç ediliyor.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 3 bin 500 aktif arıcı ve 600 bin kovan varlığı ile Ordu'nun en fazla bal üretimi yapan il olduğunu belirtti. Ordulu arıcıların yılın 10 ayında gezginci olarak bal üretimi yaptıklarını söyleyen Çiftçi, bu konuda Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden faydalanıldığını ifade etti.

"İhracat her geçen yıl artıyor"

2018 yılından 2022 yılına kadar bin 800 ton balın ihraç edildiğini, talebin her geçen gün arttığını ifade eden Çiftçi, "Endemik bitkiler yönünden en zengin ülkelerden birisi Türkiye, ballarımız da çok kaliteli. Şimdiye kadar gönderdiğimiz hiçbir yerde sorun yaşamadık. Yeter ki arıcılarımızın ürettiği balların ihracatı yapılsın" diye konuştu.

"Bu yıl ihracat hedefimiz bin 500 ton"

Arıcıların tamamının profesyonel olduğuna, üretim konusunda sorun yaşanmadığına dikkat çeken Çiftçi, "Pazarlama konusunda da biz arıcılarımıza yardımcı oluyoruz. Ülkemize hem döviz girdisi sağlıyoruz hem de üreticilerimizin ürettiği balların hak ettiği değere ulaşması için gayret gösteriyoruz. BALMER A.Ş. kurulduktan sonra pazarlama konusunda mesafe kat ettik. Bu yıl bin 500 ton civarında balı göndermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"55 ülkeye ihracat yapılıyor"

"Almanya başta olmak üzere İngiltere, Hollanda gibi Arap ülkeleri başta olmak üzere bizim verdiğimiz firmanın İngiltere'de bayiliği var. Dünyanın 55 ülkesine dağıtım yapılıyor" diyen Çiftçi, şunları söyledi:

"2020 yılından bu yana bu şekilde çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Şimdiye kadar verdiğimiz ballarda bir memnuniyet var. Kalite açısından sıkıntı olmayınca pazarda da hak ettiği değere ulaşıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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