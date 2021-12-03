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  3. Ordu'dan Japonya'ya sağlam gitti, felç olup geldi! Göbeğindeki sivilceyi sıkan adam sadece 3 gün içinde felç kaldı!

Ordu'dan Japonya'ya sağlam gitti, felç olup geldi! Göbeğindeki sivilceyi sıkan adam sadece 3 gün içinde felç kaldı!

Ordu'da yaşayan 30 yaşındaki Muhammet Dikici, göbek bölgesinde çıkan sivilceyi sıkınca enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdi. Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürüyor.

Ordu'dan Japonya'ya sağlam gitti, felç olup geldi! Göbeğindeki sivilceyi sıkan adam sadece 3 gün içinde felç kaldı!

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşamını sürdüren Muhammet Dikici iş için gittiği Japonya’da göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı.

Hareketlerinin kısıtlandığını hisseden ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye gitti. Yapılan kontrolde Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, büyük uğraşlara rağmen felç kaldı. Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.

3 GÜN İÇİNDE FELÇ KALDI

Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini söyleyen Muhammet Dikici, “3 gün sonra his kaybı yaşadığımı hissettim ve felç oldum. Şu an omurilik felciyim. Tedavisi şuan yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında” dedi.

Ordu'dan Japonya'ya sağlam gitti, felç olup geldi! Göbeğindeki sivilceyi sıkan adam sadece 3 gün içinde felç kaldı!

"ENGELLİ OLDUKTAN SONRA FARKETTİM"

Engelli olmadan önce kendisinin de engellilerin sorunları hakkında çok bilgi sahibi olmadığını belirten Dikici, “Engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar, biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. İnsanlar buna dikkat etmeliler” diye konuştu

Ordu'dan Japonya'ya sağlam gitti, felç olup geldi! Göbeğindeki sivilceyi sıkan adam sadece 3 gün içinde felç kaldı!

"ENGELİMİZE ENGEL OLMAYIN"

Engellilerin sıklıkla karşılaştığı sorunların başında, engelli rampalarının yol ile kot farkı olduğunu söyleyen Dikici, “Bir defasında ineceğimi düşündüğüm rampadan kot farkı nedeniyle düştüm. Alışveriş yapacağımız dükkanların önlerinde engelli rampaları olması, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması, vatandaşların araçlarını bize engel olacak şekilde bırakmamalarını istiyorum. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın” şeklinde konuştu.

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