Ordulu balıkçılar dualarla denize açıldı

Nisan ayında başlayan av yasağı 1 Eylül'de resmen sona erdi. Yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar 4 ay 17 gün aradan sonra yeniden denize açıldı. Ordu'da balıkçılar yeni av sezonunu dualarla açtı.

Perşembe ilçesi Medreseönü Balıkçı Barınağında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğünün birlikte düzenlediği programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu'nun 6 bin kilometre kare toprak alanına sahip olduğunu, bunun haricinde 3 bin kilometrekare de denizlerde alanı olduğunu vurguladı. Ordu'nun hem arazisini hem de denizini daha kullanışlı hale getireceklerini belirten Başkan Güler, "Ordu hem arazisi hem de denizleri konusunda çok zengin bir şehir. Ancak ne yazık ki denizlerimizi yeterince kullanamıyoruz. Ünye'den tutunda Gülyalı'ya kadar denizlerimiz adeta bomboş. Buraların, Balıkçı tekneleri, yatlar, yolcu tekneleri ve diğer teknelerle dolu olması gerekiyor. Bizim amacımız bundan sonra bu dediklerimizi yaparak, denizlerimize canlılık katmak olacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu konuda üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz. Denizlerimizi daha aktif hale getirmek için sizlerden de destek istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz gemi yapım merkezi"

Gemicilik sektörünün Ordu'da canlılık kazanması için de çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Güler, "Geçtiğimiz günlerde bu bölgede bulunan balıkçı dostlarımız bizim misafirimiz oldu. Onlarla yaptığımız istişareler neticesinde buraya tıpkı bir Organize Sanayi Bölgesi gibi, Gemi Yapım Merkezi düşünüyoruz. Bu konuda siz kıymetli hemşerilerimizden de destek ve fikir bekliyoruz. Amacımız bu bölgenin canlı kalması için çalışma yapmak onun için sizlerin de bu fikrimize ortak olmanızdır" diye konuştu.

"Fındığa alternatif balıkçılık"

Ordu'nun kaderinin sadece fındığa bağlı kalmaması gerektiğini söyleyen Başkan Güler, "Fındık Ordu için sadece bir gelir kapısı olmamalı. Buna alternatif ürünü balıkçılık olmalıdır. Bunun için Ordu'da yeterince kaynak var. Denizlerimiz yeterince büyük ve yeterince kaynağımız var. Balık ve deniz ürünleri sayesinde Ordu'nun kırılmayan kabuğunu kırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Ordu deniz ürünlerinin merkezi olacak"

Deniz ürünlerinin merkezinin Ordu olması gerektiğinin altını çizen Başkan Güler, "Sadece balıkçılık değil, diğer deniz ürünlerimiz de çok değerli. Onun için biz sadece balık konusunda değil. Diğer deniz ürünleri konusunda da çalışma yapmalıyız. Balık ve deniz ürünleri denildiği zaman akla Ordu gelmelidir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Yapılan duaların ardından törenin sona ermesi ile balıkçı tekneleri davul zurna eşliğinde denize açıldı.

Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler'in yanısıra Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA