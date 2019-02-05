Ordulular, Başkan Yaşar’ı ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ordu Yeşil Aybastılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Orduluların yoğun ilgi gösterdiği programda Yaşar, "Ben sizlerin içinden gelen bir belediye başkanıyım. Başarılı olmamın altında bu yatıyor" dedi.

Ordu Yeşil Aybastılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ağırlayan Ordulular, programa yoğun katılım gösterdi. Programda konuşan Yaşar, "Ben 1963 yılında Yenimahalle'ye adım attım. Şentepe Bölgesi'nin nasıl yapıldığını iyi bilirim. Sizin babalarınız, atalarınız buraları nasıl inşa etti. Sizlere yuva oluşturmak için sırtında nasıl tuğla taşıdı. Ben bunların hepsini bilirim. O dönemlerde buralar çiğdem tarlasıydı. 13 yaşında geldiğimi Yenimahalle benimle birlikte büyüdü" ifadelerini kullandı.

"Ben hayatımda hep doğrudan yana oldum. İnsanlara verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalıştım" diyen Yaşar, şunları kaydetti:

"Hayatta iki şey insanı yoldan çıkarabilir. Bunlar para ve makamdır. Çok şükür ben bunların ikisine de sahip oldum. Rabbim bana hem para kazanmayı hem de makam sahibi olmayı nasip etti. Ama ne olursa olsun yıllar önce tüp taşırken nasıl bir Fethi Yaşar isem hala daha aynı Fethi Yaşar'ım hayatımda hiçbir şey değişmedi. Ben sizlerden hiç kopmadım. Yenimahalle'den hiç kopmadım. Hala terzim aynı, berberim aynı, kahvem aynı."

"Hemşehri Derneklerini çok önemsiyorum"

İnsanların hem doğduğu yeri hem de doyduğu yeri unutmaması gerektiğini belirten Yaşar, "Sizler hepiniz ekmek parası için doğduğunuz topraklardan buralara gelmişsiniz. Şimdi hem bu topraklara sahip çıkmalısınız hem de doğdunuz topraklara sahip çıkmalısınız. Ben bu yönüyle derneklere çok önem veriyorum. Memleketinizden kaç kilometre uzakta birlik beraberlik duygularıyla bir arada yaşıyorsunuz. Ben bu görevde olduğum sürece sizlere elimden gelen yardımı yapacağım"dedi.

Kaynak: İHA