Ordulular kendi kivisini kendisi pazarlayacak

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi üreticilerinin, ürünlerini kendileri pazarladığı takdirde daha fazla kazanacaklarını umduklarını belirterek, kivinin sanayi sektörüne de açılması gerektiğine dikkat çekti.

Yalova'dan sonra en fazla kivi üretimi gerçekleştirilen Ordu'da, alınan yeni kararlar ile üreticiler, aracılar olmadan ürünlerini pazarlayabilecek. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kilogramı ortalama 3 lira 30 kuruştan satışa sunulan Ordu kivisinin, 1 liradan fazlasının komisyonculara gittiğini söyledi. Aradaki farkın, komisyonculara gitmemesi adına kara aldıklarını ifade eden Uzunlar, "Kivi üreticisinin kendi ürününü kendi pazarlarsa daha fazla para kazanacağını ümit ediyoruz. Kivi sadece sofralarda tüketilen meyve olarak düşünülmemeli, bu meyve sanayi sektörüne de açılmalı. Kivinin kurutması, reçeli ve çeşitli şekilde işlenmiş ürünleri piyasada satışa sunulabilir. İlerleyen günlerde bununla ilgili çalışmalarımız olacaktır" dedi.

Ordu'da 7 bin 100 kivi üretildi, hedef 12 bin ton

Uzunlar, Ordu genelinde geçtiğimiz sezon 7 bin 100 ton kivi rekoltesinin olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz bu rakamı bir kaç yıl içerisinde 12 bin tona çıkarmak. Bu konuda da üretime müsait boş arazilerimiz mevcut. Bu hedefimize ulaşmak için gerek birliğimiz aracığı ile gerekse tarım ve orman ilçe müdürlükleri aracılığıyla kivi fidanlarının dağıtımları sürüyor. İnşallah kivi ile ilgili yeni alanlar yaratılarak hedeflerimize ulaşacağız."

Uzunlar ayrıca, kivi üreticilerine fındıkta olduğu gibi destekleme ödemesinin yapılması noktasında da hazırlık yaptıkları bilgisini vererek, ilerleyen süreçte hazırlanan dosyayı ilgili bakanlığa sunacaklarına dikkat çekti.

Kaynak: İHA