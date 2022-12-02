Ordumuza iftira atan TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Ordumuza iftira atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Aralık'ta yapılacak.

YAYINLAMA
Google News
Ordumuza iftira atan TTB Başkanı Fincancı 23 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fincancı hakkında hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla gönderildiği İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yetki açısından incelendi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkemede, davanın ilk duruşmasının 23 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

FİNCANCI 27 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ebnem23.jpeg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ORDUMUZA İFTİRA ATMIŞTI

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altınova Belediyesi ile Bezmialem Üniversitesi arasında eğitim, Ar-Ge alanında işbirliği protokolü
Altınova Belediyesi ile Bezmialem Üniversitesi arasında eğitim, Ar-Ge alanında işbirliği protokolü
Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! İETT otobüsü balık tutanların arasına daldı: Yaralılar var!
Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! İETT otobüsü balık tutanların arasına daldı: Yaralılar var!
Doğduğu gün öldü! Trafik kazası geçiren polis memuru, doğum gününde hayatını kaybetti!
Doğduğu gün öldü! Trafik kazası geçiren polis memuru, doğum gününde hayatını kaybetti!
İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden kartpostallık görüntüler
İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden kartpostallık görüntüler
Son Haberler
SON DAKİKA |LGBT destekçileri için atölye açmışlardı! İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi için harekete geçti!
SON DAKİKA |LGBT destekçileri için atölye açmışlardı! İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi için harekete geçti!
Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar!
Hem erkek hem de kadın cinsel organına sahip! Çift cinsiyetli kadından cinsel yaşamıyla ilgili çok özel açıklamalar!
Muharrem İnce altılı masaya esti gürledi: "Son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar"
Muharrem İnce altılı masaya esti gürledi: "Son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar"
Milli üretimimiz olan silahlara ve mühimmatlara birçok ülkeden yoğun talep
Milli üretimimiz olan silahlara ve mühimmatlara birçok ülkeden yoğun talep
Havalar soğumasıyla deri mont imalatı ve tamiri yapan dericiler mesaisini arttırdı
Havalar soğumasıyla deri mont imalatı ve tamiri yapan dericiler mesaisini arttırdı
Eşlerin tartışmasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü!
Eşlerin tartışmasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü!
Çok Okunanlar
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Eğibel tünel kar nedeniyle tek şeritten ulaşıma açıldı
Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Eğibel tünel kar nedeniyle tek şeritten ulaşıma açıldı
Bitlis'in Adilcevaz Lastikçilerde kış mesaisi, oto lastikçilerde yoğunluk oluştu
Bitlis'in Adilcevaz Lastikçilerde kış mesaisi, oto lastikçilerde yoğunluk oluştu
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?