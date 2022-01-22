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Ordu'nu Aybastı ilçesinde kadın cinayeti! Metin Yılmaz, eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü

Ordu'nu Aybastı ilçesinde bir süre önce cezaevinden çıkan Metin Yılmaz isimli zanlı, karısı Aysel Yılmaz'ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

Ordu'nu Aybastı ilçesinde kadın cinayeti! Metin Yılmaz, eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Metin Yılmaz, Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Aysel Yılmaz ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Metin Yılmaz tabancayla eşinin başına ateş etti. Yılmaz'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ordu'nu Aybastı ilçesinde kadın cinayeti! Metin Yılmaz, eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı Aysel Yılmaz tedavi için ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Eşini öldüren Yılmaz polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Ordu'nu Aybastı ilçesinde kadın cinayeti! Metin Yılmaz, eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü

Bölge Gündem Editör Ekibi
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