Ordu’nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası, 16 ilçede eğitime ara verildigi bildirildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 ilçenin tamamında, 3 ilçenin de bazı mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildiğine dikkat çekilerek, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Fatsa, Ünye, Perşembe ilçelerimizde ise kısmen, 10 Ocak Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bir gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA