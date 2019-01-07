Ordu’nun 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 4 ilçenin tamamında, 2 ilçenin de bazı mahallelerindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşanmaması için Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe ilçelerimizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi İlkokulu ve Ortaokulunda, İkizce ilçemizin Yoğunoluk Mahallesi'ndeki Şehit Cezmi Sekmen İlkokulu, Yoğunoluk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yoğunoluk Çok programlı Anadolu Lisesi'nde 7 Ocak Pazartesi günü bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA