Ordu’nun sıra dışı projelerini yerinde incelediler

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan organik tarım, hayvancılık ve turizm çalışmalarını yerinde görmek için kente gelen Ataşehir Ordulular Derneği üyeleri sıra dışı projeleri yerinde inceledi.

Ataşehir Ordulular Derneği Başkanı Ertuğrul Köleoğlu, ORDEF Kadın Kolları Başkanı Nuray Andaç, Ataşehir Ordulular Derneği Kadın Kolları Başkanı Emine Tok ve İstanbul'dan gelen dernek üyeleri programlarına Mimar Sinan Bilgi Evi'nde bulunan Yöresel Kilim Dokuma Kursu ile başladı. Ardından ORMEK'te butik çikolata yapımı, El Emeği Çarşısı, organik pazar, örtü altı sera uygulama bahçesi ve Kabakdağı Organik Tarım Köyü'nü ziyaret eden dernek üyeleri, program kapsamında Ordu'da yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi almak için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, yaptığı konuşmasında, "Ordu çok bereketli ve sıra dışı bir şehir. Ben burada sıradan bir belediye başkanlığı yapmak istemiyorum. Böyle bir şehir sıra dışı yönetim istiyordu. Bizim Ordu'yu bir numara yapmamız lazım. Biz de bunu yaptık. Damızlık koyun ve kaz dağıtımı yaptık. Elmalardan sirke yaptık. Eskiden kesme makarna dediğimiz eriştelerin farklı çeşitlerini elde ettik. Organik yumurta üretimini destekledik. Kendi çikolata markamızı ürettik. Nerede yaşarsak yaşayalım Ordulu olmak bizim üst kimliğimiz. İstanbul'da nüfusu en fazla ikinci il konumdayız. Yani bir Ordu'da İstanbul'da var. Burada her şey var. Emrinize amadeyiz. Düşünen, üreten, yarışan Ordu hedefimiz doğrultusunda gelin çalışmaları birlikte yapalım" dedi.

Ataşehir Ordulular Derneği Başkanı Ertuğrul Köleoğlu yaptığı ev sahipliği için Başkan Güler'e teşekkür ederek, "Bizlere ev sahipliği yaptığı için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Organik tarımı bizlere kendisi aşıladı. Biz de bunun devamını getirmek istiyoruz. Yani İstanbul'u Ordu ile buluşturmak istiyoruz. Çok güzel faydalı düşünceleri var. Onların altına biz de imzamızı atıyoruz. Sizleri destekliyoruz ve İstanbul'da yaşayan Ordulular olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" şeklinde konuştu

Kaynak: İHA