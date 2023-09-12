Ordu’ya süper tesis

Ordu'da değişim ve dönüşüm devam ediyor. Altınordu ilçesinde denize sıfır konumda olan, sosyal donatı alanları, muhteşem mimarisi ve hayran bırakan manzarası ile Ordu'ya değer katacak olan Çamlı Köşk Sosyal Tesisleri düzenlenen tören ile açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "Sahiller halkındır" kararlı tavrı ile kıyılar bugün halkın rahat nefes alabildiği sosyal yaşam alanlarına dönüştü. Özellikle Altınordu'nun Kirazlimanı Mahallesi'nde yüksek ölçekli binaların yıkımının ardından ortaya çıkan alan yapılan peyzaj çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen bölge halkın kullanımına açıldı. Kumsalında denize giren, gölgesinde çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor.

Gerçekleştirilen açılış programında bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, açılışı yapılan alanın amacı dışında kullanıldığına dikkat çekti. Başkan Güler, "Burası bizim çocukluğumuzdan bu yana yüzdüğümüz, balık tuttuğumuz ve midye çıkarttığımız bir alandı. Daha sonra bu alan, otel oldu. En son ise çok katlı binalar yapıldı. O binaların kıyı kenar çizgisini aştığı için alınan mahkeme kararı ile yıkımını gerçekleştirdik. Daha sonra bu alanı tekrar halkın kullanımına açtık. Şu an açılışını yaptığımız bu alanın altında 20 bin metrekare kapalı alan var. Bu alanı da farklı çalışmalarla değerlendireceğiz. Açılışını yaptığımız bu alan 12 bin metrekareden oluşuyor. Bu alanda kumsalında denize giren, gölgesinde çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. 24 saat canlı olan bu alanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Vali Muammer Erol: "Ordu Büyükşehir Belediyesi güzel işlere imza atıyor"

Gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yaptığı güzel işlere dikkat çekti. Vali Erol, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Göreve başladığım günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu güzel işlere şahitlik ediyorum. Bugün yine bu güzel çalışmalardan bir tanesine şahitlik ettik. İnşallah bu çalışma hayırlı ve bereketli olur. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere herkesi kutluyorum."

Halk memnun

Yeni yaşam alanını ziyaret eden vatandaşlar sahil bandında oluşan görüntü kirliliğinin giderilmesinden dolayı son derece memnun olduklarını söyledi. Yapılan sosyal tesisin Ordu'ya değer kattığının altını çizen vatandaşlar şu şekilde konuştu:

"Burada önceden gökdelenler vardı. Bizim evimizin manzarasını, havasını her şeyini duvar gibi kapatıyordu. Burada şu an bir park ve tesislerin oluşturulması çok güzel oldu. Denizin kenarını betonlaştırmaya son derece karşıyız. Bir duvar gibi tıpkı hapishane gibi olmuştu. Karşı mahallerde oturmaya gerek yok, yoldan geçerken bile görüntü bizi rahatsız ediyordu. Artık şehri görüyoruz, açık hava, insanların oturabileceği bir alan oldu. Halka açık bir plaj kazandırıldı. Önceden evlerden denize giremiyorduk. Bina yerine burada yapılan çalışma Ordu için turizm açısından daha iyi oldu. Ayrıca çocuklarımızın da rahatça oyun oynaya bildiği bir yer ortaya çıktı. Bu emekleri için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açılış daha sonra denizde yapılan flayord gösterisi ve konserle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)