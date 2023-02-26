Orebotse Mongae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orebotse Mongae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orebotse Mongae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orebotse Mongae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orebotse Mongae 31 Temmuz 1993 tarihinde Mahikeng, North West şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Orebotse Sharfnetpanier Mongae şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orebotse Mongae Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orebotse Mongae, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Orebotse Mongae'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Orebotse Mongae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orebotse Mongae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orebotse Mongae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orebotse Mongae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Jwaneng

1 Ocak 2018 yılında Misc. SC Serowe

30 Haziran 2018 yılında Jwaneng

1 Temmuz 2018 yılında Baroka FC

23 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2020 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2020 yılında BCM Stars FC

1 Ağustos 2021 yılında Platinum City

21 Ocak 2022 yılında TS Galaxy FC

Orebotse Mongae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orebotse Mongae şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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