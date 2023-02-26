Orel Dgani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orel Dgani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orel Dgani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orel Dgani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orel Dgani 8 Ocak 1989 tarihinde Pardes Hanna-Karkur şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אוראל דגני şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orel Dgani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBH yapmaktadır. Orel Dgani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Orel Dgani'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Orel Dgani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orel Dgani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orel Dgani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orel Dgani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Maccabi Netanya

31 Ağustos 2011 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Tel Aviv

31 Ağustos 2014 yılında Maccabi Haifa

10 Ağustos 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

6 Ağustos 2020 yılında B. Jerusalem

Orel Dgani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orel Dgani şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orel Dgani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Netanya

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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