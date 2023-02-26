Oren Biton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oren Biton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oren Biton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oren Biton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oren Biton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oren Biton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oren Biton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oren Biton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oren Biton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oren Biton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oren Biton 16 Haziran 1994 tarihinde Atlit şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אורן ביטון şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oren Biton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oren Biton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Oren Biton'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oren Biton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oren Biton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Oren Biton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oren Biton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hapoel Haifa

1 Ağustos 2015 yılında H.Nazareth Illit

30 Haziran 2016 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2016 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2017 yılında H. Beer Sheva

3 Ağustos 2020 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2022 yılında Hapoel Haifa

Oren Biton kimdir

Oren Biton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oren Biton şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Haifa, Hapoel Haifa (-2014)

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Oren Biton nereli

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