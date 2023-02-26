Oren Sitbon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oren Sitbon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oren Sitbon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oren Sitbon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oren Sitbon 19 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אורן סיטבון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oren Sitbon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oren Sitbon'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oren Sitbon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oren Sitbon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oren Sitbon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oren Sitbon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

Oren Sitbon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oren Sitbon şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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