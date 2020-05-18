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  3. Ören’de sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi

Ören’de sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören koyunda, denizin sarı renkte olduğunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ören’de sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören koyunda, denizin sarı renkte olduğunu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Milas'a bağlı Ören Yalı Sahili sarıya büründüğünü görenler şaşkına döndü, tedirginlik yaşadı. Yöre halkı ise her yıl bu aylarda bu durumla karşılaştıklarını belirtti. Deniz üzerindeki sarı tabakanın bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarından uçuşan polenlerden kaynaklandığını ve her yıl belirli günlerde denizin renginin sarıya döndüğünü söyledi.

Ören’de sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi

Ören’de sarı deniz görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İHA


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