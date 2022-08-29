Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!

Kinder çikolatalarından sonra Oreo bisküvilerinde de salmonella virüsü çıktığı iddiası tüm Dünya'yı çalkalamıştı. O iddialar sonrası şirketten önemli açıklamalar geldi.

Rukiye Karapunar
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Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!

Oreo bisküvilerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine şirketin bazı üretim sahalarını kapattığına ilişkin haberlerden sonra üretici firma Mondelez açıklama yaparak "gerekli önlemlerin alındığını" duyurdu. Mondelez International Türkiye'den yapılan açıklamada, tüketicilerinin güvenliği ve ürünlerinin kalitesinin firmanın en büyük önceliği olduğu belirtildi.

Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!

Haziran ayında tedarikçilerinden salmonella kontaminasyonu hakkında gelen bir uyarının ardından, şirketin ivedilikle önlem aldığı aktarılan açıklamada "Önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelez’in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirilmiş ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye’ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir. Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelez ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!

TEDARİKÇİLER ÜRETİCİLERİ UYARMIŞTI

Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyarmasının ardından, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen, bazılarını tamamen kapattığı ifade edilmişti. Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığı belirtilmişti.

Oreo bisküvilerinde salmonella virüsü teşhisi ortaya atılmıştı! Üretim şirketinden açıklama geldi!

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor. Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında ve Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerinin büyük kısmını çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

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