Oresti Kasmollari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oresti Kasmollari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oresti Kasmollari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oresti Kasmollari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oresti Kasmollari 3 Haziran 2005 tarihinde Kozan şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oresti Kasmollari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oresti Kasmollari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 21 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Oresti Kasmollari'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oresti Kasmollari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oresti Kasmollari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oresti Kasmollari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oresti Kasmollari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Pogradeci U17

1 Temmuz 2020 yılında Shkëndija U17

21 Ekim 2021 yılında FK Dinamo

Oresti Kasmollari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oresti Kasmollari şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Oresti Kasmollari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U17 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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