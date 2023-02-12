Orestis Kiomourtzoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Kiomourtzoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orestis Kiomourtzoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orestis Kiomourtzoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orestis Kiomourtzoglou 7 Mayıs 1998 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Almanya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orestis Kiomourtzoglou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Orestis Kiomourtzoglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Orestis Kiomourtzoglou'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Orestis Kiomourtzoglou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/orestiskio/

Orestis Kiomourtzoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Orestis Kiomourtzoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Orestis Kiomourtzoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orestis Kiomourtzoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında U'haching U17

1 Temmuz 2015 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2019 yılında Heracles Almelo

28 Ağu 2022 yılında Heart of Midl.

Orestis Kiomourtzoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orestis Kiomourtzoglou şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orestis Kiomourtzoglou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SpVgg Unterhaching (2005-2015)

Almanya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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