Orestis Kiomourtzoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Kiomourtzoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orestis Kiomourtzoglou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orestis Kiomourtzoglou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Orestis Kiomourtzoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Kiomourtzoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orestis Kiomourtzoglou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orestis Kiomourtzoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orestis Kiomourtzoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orestis Kiomourtzoglou 7 Mayıs 1998 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Almanya,Yunanistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orestis Kiomourtzoglou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CN Sports yapmaktadır. Orestis Kiomourtzoglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Orestis Kiomourtzoglou'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Orestis Kiomourtzoglou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orestiskio/

Orestis Kiomourtzoglouboyu ve yaşı kaç

Orestis Kiomourtzoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Orestis Kiomourtzoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Orestis Kiomourtzoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orestis Kiomourtzoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında U'haching U17

1 Temmuz 2015 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2019 yılında Heracles Almelo

28 Ağu 2022 yılında Heart of Midl.

Orestis Kiomourtzoglou kimdir

Orestis Kiomourtzoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orestis Kiomourtzoglou şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVgg Unterhaching (2005-2015)

Orestis Kiomourtzoglou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Orestis Kiomourtzoglou nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Alan Forrest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Forrest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Forrest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Forrest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beni Baningime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Baningime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beni Baningime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Baningime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Haring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Haring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Haring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Haring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?