Orestis Orgest Ormenaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Orgest Ormenaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orestis Orgest Ormenaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Orestis Orgest Ormenaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Orestis Orgest Ormenaj 8 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ορέστης-Οργκεστ Ορμενάι şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Orestis Orgest Ormenaj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Orestis Orgest Ormenaj'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Orestis Orgest Ormenaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Orestis Orgest Ormenaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Orestis Orgest Ormenaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Orestis Orgest Ormenaj şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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