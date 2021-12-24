Orfoz ne demek, TDK'ya göre Orfoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orfoz ne demek? Orfoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orfoz kelimesi. Peki orfoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orfoz nedir, orfoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORFOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orfoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Orfoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre orfoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hanigillerden, Ege ve Akdeniz'de bulunan, eti beyaz ve lezzetli, 10 kilogramdan 50 kilograma kadar ağırlığı olan bir tür balık (Epinepheles gigas)



ORFOZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Orfozun görünmesiyle yemin kaybolması bir oldu, çocuğun da kolu koparılırcasına sarsıldı.

