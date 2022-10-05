Organik Oyuncak Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Organik Oyuncak Üretim İşçisi görev tanımı nedir, Organik Oyuncak Üretim İşçisi ne iş yapar, Organik Oyuncak Üretim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Organik Oyuncak Üretim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Organik Oyuncak Üretim İşçisi Tanımı;

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Organik Oyuncak Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Organik Oyuncak Üretim İşçisi Maaşları

Organik Oyuncak Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Organik Oyuncak Üretim İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Organik Oyuncak Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.51

Meslek Adı :

Organik Oyuncak Üretim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıplamak veya içine malzeme doldurmak sureti ile bebek veya doldurma oyuncak imalinde gerekli el ve makine işlerinde bir veya birkaçını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Organik Oyuncak Üretim İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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