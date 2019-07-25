Organik sebzelerde "kurutma" mesaisi

Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınların, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan Araban Ovası'nın verimli topraklarında organik olarak yetiştirilen yerli patlıcan, biber, kabak ve acurdan yapılan dolmalık ve kurutmalıkların sezonu başladı.

Arabanlı kadınların yaz mevsimi gelmesiyle birlikte Araban Ovası'nda organik olarak yetiştirilen yerli patlıcan, biber, kabak ve acurdan yapılan kış mevsiminin vazgeçilmez yemeklerinin yapıldığı dolmalık ve kurutmalıklar için kış hazırlıkları telaşı da başladı.

Araban ilçesindeki her evde başlatılan organik yerli sebzelerden yapılan kış hazırlıklarından olan dolmalık sebzelerin kurutulması çalışmaları ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki evlerde gece geç saatlere kadar süren çalışmalar gündüz 40 dereceyi aşan sıcaklarda da tüm hızıyla sürüyor.

Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan kadınlar ailelerinin kış aylarında tüketilmesi için aldıkları organik ve yerli sebzeleri kurutmak için kolları sıvadı. Araban Ovası'nda doğal yollarla yetiştirilen kurutmalık sebzelerin tarladan üreticiler tarafından toplanarak güneşli ve temiz ortamlarda oyulup kurutulması için mikroplu ortamlardan uzak yüksek bir alanda evlerin damında asılı olarak kurutma işlemini yapıyor. Arabanlı kadınlar dolmalıkların evlerin damlarındaki kurutma işlemi öncesinde evlerin damlarını tamamen yıkayıp temizledikten sonra içleri oyulan kurutmalıkları iplere dizerek temiz ortamda hijyenik koşullarda kurumaları için evlerinin damlarında güneşe asarak, gıda güvenliğine de dikkat ediyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde kışlık kurutmalık sebzeler hemen hemen her evde görülürken, bunların yanında salça, turşu ve konserveler de aynı şartlarda hijyenik ortamlarda yapılıyor. Büyük uğraşlar sonucu evlerin damlarına ve balkonlarına asılan kurutmalık sebzeler, güneşte kurutulduktan sonra ilçede her evin ihtiyacı olan kış mevsimlerinin vazgeçilmezi kurutmalık kışlık zahire hazırlanmış oluyor.

Kurutma işlemini yapan Arabanlı ev kadınlarından Zeynep Kaya, her yıl yaz mevsiminde Araban Ovası'nın verimli topraklarında organik olarak yetişen yerli patlıcan, biber, kabak ve acurlarla kışlık hazırlıklarını yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz Arabanlı kadınlar olarak atalarımızın gününden beri kış için kurutmalık hazırlıklarımızı her yıl bu mevsimde yerli sebzelerle yapıyoruz. Yaz ve sonbahar aylarında sebzeleri kurutuyoruz. Bunların yanında evimizin kışlık ihtiyacı olan turşu, reçel ve salçaları da yerli meyve ve sebzelerden hazırlıyoruz. Araban Ovası'nın verimli topraklarında organik olarak mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerle yaptığımız gıdaları kış ayında içimize sinerek tüketiyoruz."

Kaynak: İHA