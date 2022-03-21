Organik Tarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Organik Tarım Teknikeri görev tanımı nedir, Organik Tarım Teknikeri ne iş yapar, Organik Tarım Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Organik Tarım Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Organik Tarım Teknikeri Tanımı;

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Organik Tarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Organik Tarım Teknikeri Maaşları

Organik Tarım Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Organik Tarım Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Organik Tarım Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.32

Meslek Adı :

Organik Tarım Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gıda ve gıda dışı üretimin her aşamasında doğal dengeyi gözeterek, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı ara meslek elemanı olarak tarımsal üretim yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Organik Tarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapmak,

b) Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde nebati ve hayvani üretim yapmak,

c) Ekim, dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin çevreye zararlı kimyevi ve sentetik malzeme ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlamak,

d) Kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri kullanmak,

e) Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapmak,

f) Biyoteknik mücadele yöntemleri uygulamak,

g) Önerilen uygun ekim nöbetini uygulamak ve şartlara uygun olan toprağı işlemek,

h) Organik ilaçlama yapmak,

i) Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlamak,

j) Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin çevreyle ilgili bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol etmek,

k) Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplamak ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlamak,

l) Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirlemek ve uygulamak

m) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

n) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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